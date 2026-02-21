Часть россиян могут остаться без страховой пенсии

Член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб предупредила, что около семи миллионов самозанятых россиян рискуют остаться без страховой пенсии. Причина кроется в отсутствии официального стажа и необходимого количества пенсионных баллов, так как многие не уплачивают добровольные страховые взносы.

Масштаб проблемы

В России зарегистрировано около 15 миллионов самозанятых. Из них около 7,5 миллиона параллельно официально трудоустроены, а примерно 500 тысяч добровольно уплачивают страховые взносы в Социальный фонд. Остальные фактически не формируют право на страховую пенсию.

Бессараб пояснила, что без выплат такие граждане не останутся. Им будет назначена социальная пенсия. Однако она выполняет обеспечительную роль и гарантирует доход не ниже прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году индексация социальных пенсий запланирована на уровне 6,8%, после повышения размер выплаты составит около 16,5 тысячи рублей.

Что делать самозанятым

Бессараб призвала молодежь уже сейчас задуматься о своем будущем и по возможности финансировать его либо через работодателя, либо самостоятельно. Самозанятые могут добровольно уплачивать страховые взносы, что позволит формировать стаж и пенсионные баллы. В противном случае при достижении пенсионного возраста им будет гарантирована лишь социальная пенсия в размере прожиточного минимума. Парламентарий подчеркнула, что выбор остается за самими гражданами, но важно понимать последствия отсутствия страховых отчислений.

Разница между страховой и социальной пенсией

Страховая пенсия по старости назначается при достижении 65 лет для мужчин и 60 для женщин, наличии минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Социальная пенсия по старости выплачивается на пять лет позже тем, кто не выполнил условия для страховой. Следующая по популярности категория — пенсия по выслуге лет, которую получают 23% работающих и 13% неработающих пенсионеров. Пенсию по инвалидности получают 8 и 11% соответственно.

Кто может получать две пенсии одновременно

Федеральное законодательство предусматривает право на одновременное получение двух пенсий для отдельных категорий граждан. Государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости могут быть установлены гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, участникам Великой Отечественной и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Право на одновременное получение государственной пенсии по случаю потери кормильца и страховой пенсии по старости или инвалидности имеют родители военнослужащих, погибших при исполнении или умерших от военной травмы, вдовы военнослужащих, погибших вследствие военной травмы и не вступившие в новый брак, а также нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавших от радиационных катастроф.

Кроме того, такая возможность предоставлена членам семей погибших космонавтов, предусмотренных соответствующими статьями закона.