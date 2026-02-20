С марта Минкультуры получит право блокировать фильмы за дискредитацию ценностей

С 1 марта 2026 года Министерство культуры получит право отзывать прокатные удостоверения и инициировать блокировку фильмов и сериалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Эксперты предупреждают, что под действие закона может попасть до 90% популярного контента.

Новый закон позволит министерству отзывать прокатные удостоверения у фильмов и сериалов, если в них обнаруживаются материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Ведомство также сможет изменять возрастной ценз картин. Владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей будут обязаны по требованию Роскомнадзора в течение суток прекратить распространение такого контента.

Механизм блокировки предусматривает, что зритель может направить жалобу в Минкультуры, после чего ведомство проверяет ленту и направляет заключение в Роскомнадзор. Затем надзорный орган связывается с сервисом или кинотеатром, которые должны отредактировать контент, удалив запрещенные фрагменты, либо полностью исключить его из библиотеки.

Политтехнолог и медиаменеджер Алина Жестовская в беседе с «ФедералПресс» объяснила, почему на экранах доминирует так называемая чернуха. По ее словам, основными критериями успеха в индустрии остаются деньги и охваты. Статистика показывает, что лучше всего продаются трагедии, социальные драмы, скандалы и криминальные истории.

По словам эксперта, сериалы про бандитов и наркоманов растягиваются на несколько частей и месяцы показа, принося стабильную выручку от подписок. В то же время позитивные семейные картины обеспечивают лишь разовые продажи билетов. В результате продюсеры не рискуют экспериментировать с массовым производством позитивного контента.

Жестовская предупредила, что при последовательном применении закона под блокировку может попасть до 90% кинопродукции. Вопрос о способности продюсерских центров перестроить финансовые модели в условиях специфических зрительских запросов она назвала философским. При этом эксперт указала на наличие запроса на позитивный контент среди уставшей от «грязи» аудитории.