Для жителей ЖК Parkolovo запустили новый автобус до метро

В Петербурге с сегодняшнего дня начал работу новый автобусный маршрут № 2МБ, который свяжет строящиеся жилые комплексы вдоль Михайловской дороги со станцией метро «Проспект Просвещения».

Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что решение о запуске маршрута было принято по итогам прямой линии, проведенной в начале года. Тогда больше всего обращений поступило от жителей ЖК Parkolovo, которые просили организовать удобное автобусное сообщение до метро.

Новый маршрут следует от улицы Жени Егоровой по Михайловской дороге. Время в пути до станции метро составит около 20 минут. По словам Кирилла Полякова, городские власти намерены следить за загрузкой маршрута и при необходимости оперативно принимать меры для повышения качества транспортного обслуживания жителей активно развивающихся кварталов.