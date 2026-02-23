Понедельник, 23 февраля 2026
В День защитника Отечества Shaman выпустил новый клип

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с RuTube-канала "SHAMAN"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, представил клип на новую песню «За тех». Музыкант назвал композицию отражением времени и самым эмоциональным проектом в своей карьере.

В День защитника Отечества артист представил публике клип на новую песню «За тех». В беседе с ТАСС Дронов сообщил, что композиция посвящена воинам, которые в разные годы отдавали жизнь за веру и Родину.

По словам артиста, вся страна ощущает потерю каждого бойца, и этой боли требуется выход в слезах и песнях. Себя он назвал лишь музыкальным проводником.

Дронов отметил, что давно не создавал песен уровня хита «Встанем», поскольку такие композиции должны быть штучным продуктом. Он уверен, что «За тех» станет одним из его лучших творений и займет достойное место в концертной программе.

Shaman выступил автором идеи и режиссером клипа. В нем представлены герои как прошлого, так и нынешнего веков. По словам музыканта, съемки стали самыми эмоциональными за всю его карьеру.

Отметим, что ранее в Иркутской области местные жители сожгли масленичное чучело, стилизованное под певца Shaman. 

