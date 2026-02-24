Наблюдение за птицами изменяет структуру мозга

Ученые из Канады установили, что наблюдение за птицами может изменять структуру мозга и способствовать формированию когнитивного резерва.

Исследователи из Йоркского университета в Канаде под руководством Эрика Винга изучили влияние наблюдения за птицами на структуру и функции мозга. Их работа была опубликована в научном журнале The Journal of Neuroscience. В эксперименте приняли участие 48 орнитологов-любителей в возрасте от 22 до 79 лет. Половину участников признали экспертами, вторую половину новичками на основе скринингового теста. Группы совпали по полу возрасту и образованию.

Участникам показывали изображения птиц менее чем на четыре секунды. Через десять секунд предлагали найти ту же птицу среди четырех картинок других видов. Все виды специально подобрали похожими, чтобы их легко спутать. Эксперимент включал 72 повторения с использованием 18 видов птиц. Шесть из них местные, а 12 неместные.

Опытные орнитологи справились с заданием лучше новичков. Они точно определили 83% местных видов и 61% неместных. Новички правильно идентифицировали 44% птиц из обеих групп. При распознавании птиц у экспертов фиксировалась повышенная активность в двусторонней префронтальной коре, двусторонней внутритеменной борозде и правой затылочно-височной коре. Эти области отвечают за идентификацию объектов, визуальную обработку, внимание и рабочую память. У новичков такой активности не наблюдалось, сообщает Planet Today.

Структурный анализ показал, что у опытных орнитологов данные области мозга обладают большей сложностью и организованностью. Это свидетельствует о том, что развитие навыков наблюдения за птицами перестраивает мозг за счет нейропластичности. С возрастом структурная сложность мозга снижается у всех участников, однако у экспертов этот процесс выражен слабее. Исследователи связывают это с формированием когнитивного резерва. Это способность мозга защищаться от старения и адаптироваться к повреждениям.