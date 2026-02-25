Болоянгов назвал песню «Сигма-бой» деструктивом и развращением детей

Песню «Сигма-бой» предложили приравнять к пропаганде нацизма из-за ранней сексуализации детей в тексте.

Во время круглого стола по традиционным ценностям в Госдуме прозвучало предложение приравнять песню «Сигма-бой» к пропаганде нацизма. С инициативой выступил руководитель «Армии трезвости», чемпион мира по панкратиону Павел Болоянгов.

Болоянгов назвал происходящее на сцене ранней сексуализацией детей и развращением. По его мнению, текст песни, интонации исполнительницы и пропаганда вещизма несут деструктивный характер.

В разговоре с 360.ru общественник сообщил, что обращался по поводу песни в Роскомнадзор, но получил ответ, что все в порядке. Проблемы не увидели и в Росмолодежи. Однако Болоянгов заявил, что располагает рецензией психиатра, в которой указано, что трек наносит вред психическому и моральному здоровью детей.

Автор инициативы подчеркнул, что трансляция «Сигма-боя» на федеральных каналах является пропагандой, и призвал ограждать детей от подобного контента.