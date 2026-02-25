Авито: петербуржцы чаще вдохновляются на поездки после просмотра кино

Совместное исследование Авито Путешествий и онлайн-кинотеатра «КИОН» показало, что почти половина жителей Санкт-Петербурга (45%) под впечатлением от фильмов и сериалов мечтают посетить Ленинградскую и Мурманскую области, Карелию и другие регионы Северо-Западного округа. Ещё 38% опрошенных в Северной столице отметили, что их привлекают сибирские территории, показанные на экране. Опрос приурочен к выходу нового сезона сериала «Черное солнце», где запечатлены виды Ленобласти и Краснодарского края.

В пресс-службе Авито уточнили, что в целом по России для каждого пятого зрителя именно атмосфера места в кино служит главным поводом отправиться в путешествие — этот фактор уступает лишь желанию увидеть уникальные природные явления. Самые сильные эмоции у россиян вызывают сибирские пейзажи (37%), затем идут Кавказ и южные регионы (по 30%), Северо-Запад (27%) и Дальний Восток (24%). В разрезе возрастов выделяются группы: молодёжь 18–24 лет чаще вдохновляется образами Центральной России и Кавказа, люди среднего возраста (45–54) — Алтаем, Поволжьем и Крымом, а старшее поколение (55–64) — именно северо-западными красотами.

«Атмосфера места, созданная в фильмах и сериалах, по популярности значительно опережает такие факторы, как гастрономия, исторические корни или возможность увидеть редких животных. Это означает, что экранный образ территории формирует устойчивое эмоциональное желание поехать — зрителю важно не просто увидеть локацию, а прочувствовать её характер, ритм и настроение. И именно кино помогает этому образу закрепиться и превратиться в реальный маршрут», — отмечает Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

Путешественники, опрошенные в ходе исследования (всего 10 тысяч человек), хотели бы видеть в фильмах локальные пейзажи (38%), традиции и праздники (17%), городские и сельские панорамы (17%), а также быт жителей (11%). В поездку по кинолокациям 40% отправились бы с партнёром, 16% — с детьми, столько же — с друзьями. Для размещения треть выбирает отели, каждый пятый — посуточные квартиры, 18% — гостевые дома, а молодёжь до 34 лет чаще других готова остановиться в хостеле или глэмпинге.