После скандала с квартирой у Долиной может появится бесплатное жилье

Друг и меценат Ларисы Долиной Юрий Растегин заявил, что певица скоро получит новую квартиру в подарок от состоятельных знакомых. Бизнесмен подтвердил, что друзья обратили внимание на ситуацию артистки, лишившейся жилья в Хамовниках, однако отказался раскрывать детали, сославшись на запрет самой Долиной.

Новое жилье

В разговоре kp.ru Юрий Растегин сообщил, что у певицы скоро появится собственная крыша над головой благодаря помощи друзей. По его словам, все плохое заканчивается, а знакомые не оставят артистку без жилья.

При этом меценат подчеркнул, что не может вдаваться в подробности, поскольку Долина пока не разрешила обсуждать эту тему публично.

Ранее директор певицы Сергей Пудовкин оценил шансы на получение квартиры в подарок сдержанной фразой «дай бог». Представитель артистки признал, что не знает, когда Долиной удастся решить квартирный вопрос, но не исключил возможности такого подарка.

Растегин также прокомментировал, почему состоятельные знакомые не помогли певице деньгами сразу, чтобы она могла расплатиться с покупательницей Полиной Лурье. Он пояснил, что такие инициативы были, но Долина ожидала решения суда. Бизнесмен охарактеризовал певицу как сильную женщину, способную пережить и справиться с потерей денег и недвижимости.

Ситуация с жильем после скандала

Лариса Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 квадратных метров после решения Верховного суда, который признал право собственности на это жилье за предпринимательницей Полиной Лурье.

Злоумышленники в течение нескольких месяцев обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег убедили ее продать квартиру и передать вырученные средства. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

В настоящее время певица проживает в арендованной квартире. Официальная регистрация артистки с 25 декабря 2025 года оформлена в двухкомнатной квартире в районе Лефортово. Недвижимость площадью 50 квадратных метров была куплена около 20 лет назад.

Сама Долина признает, что никогда не проживала в этой квартире и не планирует туда переезжать. Также в собственности певицы находится дом в поселке Славино в 40 километрах от МКАД.

Подарок для джазового клуба

Ранее Юрий Растегин уже проявил щедрость по отношению к певице. Он подарил Долиной помещение в центре Москвы рядом с Театром Советской армии для открытия джазового клуба.

Бизнесмен уточнил, что клуб предназначен не лично для артистки, а для выступлений ее студентов из Музыкальной академии Ларисы Долиной.