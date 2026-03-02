Экс-принца Эндрю хотели исключить из очереди на престол в 2025 году

Принц Уильям настаивал на исключении Эндрю из линии престолонаследия осенью 2025 года. Наследник престола хотел инициировать этот процесс одновременно с лишением бывшего герцога Йоркского королевских титулов.

Позиция королевской семьи

Эндрю был арестован в феврале по подозрению в должностном преступлении. Однако на данный момент он остается восьмым в очереди на престол.

Принц Уильям хотел начать процесс его отстранения осенью 2025 года, когда король лишил брата титулов принца и герцога Йоркского. После ареста правительство заявило о намерении рассмотреть законопроект об исключении бывшего принца из линии наследования. Представители Австралии и Новой Зеландии поддержали предложение. Однако процесс может занять годы и официально не начнется до завершения полицейских расследований, сообщает The Mirror.

Состояние Уильяма на фоне скандала

На церемонии вручения премии BAFTA через три дня после ареста дяди Уильям признался, что находится в неспокойном состоянии. Он объяснил, что еще не смотрел фильм «Хамнет», поскольку ему нужно быть достаточно спокойным.

Позже стало известно, что Уильям требовал немедленного исключения бывшего герцога из королевской семьи после разоблачений его связей с Джеффри Эпштейном. Также Уильям обращался к отцу и покойной королеве с просьбой принять меры после катастрофического интервью Эндрю в программе Newsnight в 2019 году.

Сложности процедуры и положение дочерей

Исключение Эндрю из линии престолонаследия требует решения парламента и согласования с 14 британскими королевствами, где король является главой государства. Эксперты называют этот вопрос конституционно сложным. Законодательство должно четко определить, что произойдет с местами его детей и внуков.

Старшая дочь Беатрис занимает девятое место, за ней следуют ее дочери Сиенна и Афина. Евгения находится на 12-м месте, ее сыновья Август и Эрнест на 13-м и 14-м. Когда король лишал брата титулов, это не затронуло племянниц.

Позиция короля

В день ареста Эндрю король опубликовал заявление, выразив глубочайшую обеспокоенность и подчеркнув, что закон должен восторжествовать. В выходные монарха заметили на церковной службе в поместье Сандрингем. Это место находится менее чем в миле от коттеджа Вуд-Фарм, где сейчас укрывается его брат. Несмотря на близкое расстояние, встреча между ними не планировалась.

Эндрю временно проживает в коттедже после того, как был вынужден покинуть Ройал-Лодж, и ожидает переезда в Марш-Фарм. Уильям остается разочарованным задержками в отстранении дяди, а полицейское расследование продолжается.