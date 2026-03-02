Эксперт Павлова рассказала об основаниях для блокировки Telegram в России

Учредитель агентства правовой помощи «Юнона» Марина Павлова перечислила условия, при которых Telegram может быть заблокирован в России. Мессенджер уже выполнил часть требований Роскомнадзора, но не открыл представительство и не локализовал данные пользователей.

Эксперт рассказала об основаниях для блокировки Telegram существуют в российском законодательстве. По ее словам, работу иностранных мессенджеров регулирует закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Он распространяется на компании, которыми пользуются не меньше 500 тысяч россиян. Также под его действие подпадают ресурсы, где размещается реклама для российских пользователей или обрабатываются их персональные данные.

В разговоре с RuNews24.ru Павлова отметила, что Telegram подпадает под все эти критерии. В 2025 году число его пользователей в России превысило 100 миллионов человек.

По закону, иностранные мессенджеры обязаны разместить форму для обращений пользователей, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть филиал, представительство или учредить российское юрлицо. Telegram выполнил первые два требования, но вопрос о создании представительства остается на согласовании.

Эксперт также указала на ужесточение требований к трансграничной передаче персональных данных. Роскомнадзор вправе запретить передачу данных в страны, не обеспечивающие адекватную защиту. Telegram передает данные российских пользователей в ОАЭ и на Британские Виргинские острова, которые не входят в утвержденный перечень. Это также может стать основанием для блокировки.