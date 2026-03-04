Продюсер Рудченко назвал причину критики Губина в адрес продюсеров

Продюсер Павел Рудченко предположил, что критика Андрея Губина в адрес Сергея Жукова и Игоря Крутого вызвана завистью и нереализованностью. Он также усомнился в возможности возвращения певца на большую сцену.

Рудченко оценил недавние высказывания Андрея Губина о Сергее Жукове и Игоре Крутом. По его мнению, Губин позволяет себе некорректные выражения, а в его словах чувствуется горечь и нереализованность. В беседе с NEWS.ru Рудченко предположил, что отчасти это может быть связано с завистью к успешным коллегам.

Он также заявил, что не верит в возвращение Губина на сцену. Артист мог бы работать в студии как музыкальный продюсер, но выступать перед зрителями, по мнению Рудченко, он уже не сможет. Продюсер отметил, что у каждого артиста можно найти недостатки, но публика любит их несмотря ни на что.

Напомним, что Андрей Губин приостановил сольную карьеру из-за тяжелого заболевания. Врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица, певец испытывает постоянные боли.