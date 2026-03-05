В четверг поклонники и коллеги простились с Николаем Колядой

В Екатеринбурге проходит церемония прощания с драматургом и актером Николаем Колядой. Похороны артиста состоятся на Широкореченском кладбище.

Днем пятого марта проходит церемония прощания с актером и драматургом Николаем Колядой. Вокруг гроба множество венков и букетов. Поклонники, родные и близкие прибывают, чтобы проститься. В 13:00 участники церемонии направятся на Широкореченское кладбище.

Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии. Актер несколько дней провел в реанимации в медикаментозном сне.

Театральный критик Ольга Галахова в разговоре с NEWS.ru отметила, что артист создал собственную драматургическую школу и воспитал поколение актеров, среди которых Василий Сигарев, Олег Богаев, Ирина Ермолова.

Напомним, что Коляда написал свыше 100 пьес, которые были поставлены в России, Германии, Польше, Франции и других странах. До последних дней он выходил на сцену в своих спектаклях, включая «Короля Лира» и «Двенадцать стульев», и снимался в кино у Алексея Федорченко, Сергея Лозницы и Кирилла Серебренникова.