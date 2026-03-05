Концерт Ларисы Долиной в Коломне перенесли на ноябрь

Сольное выступление Ларисы Долиной в Коломне перенесен на 11 ноября. Организаторы сообщили о технических причинах, однако ряд СМИ связывает перенос с низкими продажами.

Концерт Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей» должен был пройти 11 марта в ДК «Тепловозостроитель» в Коломне. Однако выступление было перенесен на 11 ноября.

Объявление об этом появилось на сайте учреждения. Причиной названы технические обстоятельства. Приобретенные ранее билеты остаются действительными. На официальном сайте певицы информация о переносе отсутствует.

По данным части СМИ, к 11 марта было продано около 36% билетов. Зал вмещает свыше 570 человек, стоимость билетов варьировалась от 2,9 до 6,9 тысячи рублей. Потенциальная выручка могла составить около трех миллионов рублей.

Ранее концерты Долиной проходили при полных залах, но после скандала с продажей квартиры спрос снизился. На мартовские выступления в московском клубе Petter продано лишь 18% мест. Также перенесен концерт в петербургском БКЗ «Октябрьский». На некоторых площадках продажа билетов была временно приостановлена.

Напомним, в сети появились первые кадры съемной квартиры, где сейчас живет Лариса Долина. Певица переехала сюда после того, как лишилась элитного жилья в Хамовниках.