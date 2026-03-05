Петербуржцам рекомендовали оплачивать парковку через местное приложение

Водитель оплатил парковку через приложение «Парковки России», но платеж не отобразился в системе. Автомобилисту рекомендовали пользоваться местным приложением.

Один из водителей пожаловался на проблему с оплатой парковки. Деньги за час стоянки списали через приложение «Парковки России», но в самом сервисе платеж не отображается. Мужчина спросил, как проверить, прошла ли оплата, и не получить штраф.

Представители СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» ответили, что уточнять информацию следует через службу поддержки этого приложения. Также в ведомстве рекомендовали проверить историю операций в банке и убедиться, что платеж не находится в статусе обработки.

Если оплата не прошла, необходимо повторно внести плату в течение 15 минут с момента размещения автомобиля — постоплата не предусмотрена. В противном случае будет выписан штраф. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.

В центре также отметили, что подавляющее большинство водителей Северной столицы выбирают для оплаты приложение «Парковки Санкт-Петербурга». Оно позволяет отслеживать историю транзакций и проверять штрафы. Ответственность за корректность работы столичного приложения «Парковки России» городские власти не несут.