Теневые банкиры из Петербурга провели через себя не меньше 250 млн рублей

Полицейские пресекли в Санкт-Петербурге деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальными банковскими операциями. По данным следствия, через теневую структуру прошло не меньше 250 миллионов рублей, а доход организаторов составил 38,5 миллиона.

Сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. В центре схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров. Злоумышленницы проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юрлица и оказывали услуги компаниям, желавшим минимизировать налоги.

С 2022 по 2025 год через теневую структуру прошло не меньше 250 миллионов рублей. Организованная группа взимала за услуги 15%, заработав около 38,5 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители проверили 21 обыск в жилых и офисных помещениях, а также изъяли предметы и документы. Две фигурантки были задержаны, в отношении третьей решается вопрос о мере пресечения.