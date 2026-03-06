Толпа поклонников окружила Кейт Миддлтон во время прогулки

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон совершила одиночный визит в Лестер, где познакомилась с культурой и традициями индийской общины города.

Танцы и искусство Болливуда

Первой остановкой принцессы стала Aakash Odedra Company, основанная в 2011 году известным хореографом и танцором Аакашем Одедрой. Организация еженедельно привлекает свыше тысячи человек к участию в программах общественных танцев, ставя целью создание счастливого и здорового общества через искусство, сообщает The Mirror.

Недавно компания объединилась с благотворительной организацией Move Against Cancer, предлагая уроки болливудских танцев людям, восстанавливающимся после болезней. Эта тема особенно близка 44-летней принцессе, которая в начале 2024 года объявила о диагностированном раке, а в прошлом году сообщила о ремиссии после курса химиотерапии.

Уроженец Бирмингема Одедра показал Кейт репетицию своей последней работы «Песни бюльбюля». Спектакль был создан совместно с хореографом Рани Ханам и композитором Ранджаном. Постановка объединяет музыку, танец и поэтические традиции суфизма. После просмотра выступления принцесса аплодировала артистам, а выйдя из центра, оказалась окружена толпой поклонников, которые обнимали ее и делали селфи.

Прогулка по улицам

Кейт завернула за угол и оказалась на оживленной улице. Водители фургонов сигналили и махали ей, а покупатели с мамами и колясками останавливались в удивлении. У ювелирного магазина одна женщина приветствовала ее. Другая пожилая горожанка благословила принцессу по индуистскому обряду.

Позже Кейт посетила магазин сари Ladlees. Принцесса отметила, что рада вернуться в город при более благоприятных обстоятельствах. Она напомнила, что последний визит в 2018 году вместе с принцем Уильямом был связан с трагедией. Тогда в крушении вертолета погибли пять человек, включая председателя футбольного клуба «Лестер Сити» Вичая Сриваддханапрабху.

Семейный ресторан и сладости

Толпы людей выстроились вдоль улицы, когда принцесса переходила дорогу к ресторану «Бобби», названному в честь популярного болливудского фильма 1973 года. Заведение было открыто в 1976 году родителями Дхармеша Лакхани, которые переехали в Великобританию из Уганды, когда он был ребенком.

На данный момент 57-летний Лакхани управляет рестораном вместе с женой Энной. Они пригласили Кейт выпить чаю с традиционными индийскими сладостями. Принцесса высоко оценила ценности семейного бизнеса и подчеркнула, что именно отношения с клиентами остаются неизменными.

Владельцы магазина предложили Кейт выбрать коробку конфет для детей. Господин Лакхани с юмором заметил, что все сладости с нулевой калорийностью. Кейт рассмеялась и ответила, что это удивительно и неудивительно, что они так популярны. Когда лорд-лейтенант Лестершира предложил подержать коробку, принцесса в шутку предупредила его, чтобы он не ел конфеты.

Лакхани назвал визит Кейт самым важным событием в их жизни. Говоря о семейных ценностях, принцесса подчеркнула важность времени для общения. Она отметила, что семьям и сообществам нужно собираться вместе, замедлять темп и разговаривать друг с другом. Даже совместный прием пищи становится все более сложной задачей в современном мире.