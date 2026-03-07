Полина Диброва показала кадры с возлюбленным из Антарктиды

Полина Диброва вернулась из круиза в Антарктиду, который провела вместе с новым предпринимателем Романом Товстиком. Несмотря на утомительную дорогу домой модель поделилась с подписчиками серией снимков, запечатлевших их романтические отношения на фоне ледяных пейзажей.

После возвращения в Москву Полина Диброва опубликовала в социальных сетях серию фотографий. На кадрах многодетная мама позирует в летящем ярко-красном платье с экстремальным разрезом на бедре.

В подписи к публикации Диброва написала, что завершает тем, чем начала, то есть любовью, и назвала это фото традицией. Также модель добавила, что еще одна часть света отправилась в их общую копилку любви.

Скандальная предыстория романа

Отношения Полины Дибровой и Романа Товстика стали одним из самых громких скандалов 2025 года. Ситуация осложнялась тем, что оба на тот момент состояли в браке. Полина была замужем за известным шоуменом Дмитрием Дибровым, а Роман — за Еленой Товстик.

После того как разводы обеих пар официально состоялись, история получила новое развитие в конце декабря, когда Ксения Собчак взяла интервью у Елены Товстик. Многодетная мама обвинила бывшего мужа в изменах и манипуляциях. Позже на предложение журналистки рассказать свою правду откликнулись Роман Товстик и Полина Диброва.

В своем интервью они раскрыли версию развития событий. Полина призналась, что несмотря на давнее знакомство семей, романтические отношения между ними начались только в начале 2025 года. Отправной точкой стала встреча, на которой обсуждалась поездка на Байкал детей Товстиков.

В начале марта, во время запланированного отпуска на Сейшелах, Полина честно призналась мужу в своих чувствах к другому. По ее словам, Дмитрий сначала был в шоке и отрицании, но со временем принял ситуацию и отпустил супругу.

Угрозы и конфликты с бывшей женой

Раннее Полина Диброва рассказала, что опасается за свою безопасность из-за угроз бывшей жены возлюбленного. По словам модели, она попросила Романа нанять личного охранника.

Между бывшими супругами также возник имущественный спор. Роман утверждает, что продолжает финансово поддерживать Елену. Бывшая жена это отрицает и требует разделить особняк на Рублевке, зарубежные квартиры и выплатить 150 миллионов рублей на содержание.

Сам Товстик заявил, что не является миллиардером, поскольку средства вложены в бизнес. Он предложил свой вариант раздела на сумму около 70 миллионов рублей.