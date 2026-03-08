В России займутся изучением влияния Лабубу и Хагги Вагги

На территории Ханты-Мансийского автономного округа создадут экспертную группу для оценки влияния Лабубу и Хагги Вагги на детскую психику. В ее состав совета войдут психологи, педагоги и юристы.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа создают экспертную группу для изучения влияния игрушек с монстровидными образами на детей. Поводом стал мониторинг в пяти крупных розничных сетях Ханты-Мансийска, где обнаружили десятки вызывающих беспокойство наименований. В список попали Лабубу, Хагги Вагги, Фагглеры, Смэшеры, одноглазые антистресс-монстры, котик «Дрема» с черным провалом вместо рта и серия Kids Love Monsters.

Инициатива обсуждалась на заседании Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию при правительстве Югры в январе 2026 года и получила поддержку губернатора Руслана Кухарука. В состав экспертного совета войдут детские психологи, педагоги, филологи-когнитивисты, юристы и представители бизнеса. Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова также намерена участвовать в работе.

Перед специалистами стоит задача разработать критерии оценки игрушек и подготовить методические рекомендации для родителей. Ранее депутаты Госдумы говорили о демонизации игрушек и указывали на жалобы родителей, связанные с отклонениями в поведении детей.

В то же время некоторые психологи отмечают, что исследования не подтверждают однозначный вред таких игрушек. По их мнению, популярность монструозных образов отражает системный кризис в обществе.