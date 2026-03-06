Двух пациентов с оспой обезьян выписали после лечения в Петербурге

Из клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге выписали двух пациентов, заболевших оспой обезьян. Путешественники заразились во время поездки в Таиланд и были госпитализированы в середине февраля.

В пресс-службе Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили о выписке двух пациентов, проходивших лечение от оспы обезьян в больнице имени Боткина.

Туристы поступили в медучреждение в середине февраля после возвращения из Таиланда. Заведующий 6-м инфекционным отделением Владимир Капацына в беседе с ТАСС рассказал, что заболевшие почувствовали недомогание через три дня после прилета. У них поднялась температура, появились озноб, головная боль и сыпь. После комплексной терапии больных выписали.

Напомним, что оспа обезьян является вирусным заболеванием. Болезнь начинается с лихорадки, сильной головной боли и мышечных болей. Главный отличительный признак — увеличение лимфатических узлов.

Вирус передается через тесный контакт с кожей, слизистыми или биологическими жидкостями больного. Заражение также возможно через инфицированные предметы, например одежду и постельное белье.