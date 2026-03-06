Ксения Собчак отреагировала на неожиданный образ супруги Канье Уэста

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появление супруги рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори. На судебном заседании модель появилась в строгом офисном наряде.

Поводом для суда над Канье Уэстом стал иск бывшего подрядчика рэпера Тони Саксона. Мужчину уволили спустя семь недель работы над проектом дома музыканта, пишет Москва.ру.

Бьянка Цензори привыкла к эпатажным нарядам из прозрачных топов и коротких шорт, удивила публику строгим образом. На заседании суда модель появилась в черном кардигане, атласной юбке ниже колена, собранными в пучок волосами и очках.

Такой резкий контраст с обычным стилем привлек внимание. Ксения Собчак отметила редкость подобного события. Телеведущая подчеркнула, что повод, заставивший Бьянку сменить имидж, оказался очень серьезным.