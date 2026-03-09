Межзвездная комета 3I/ATLAS привлекла внимание ученых после трех месяцев тишины

После почти трехмесячного затишья межзвездный объект 3I/ATLAS вновь привлек внимание астрономов.

Дело в том, что 16 марта 2026 года комета совершит максимальное сближение с Юпитером, пройдя на расстоянии около 53 миллионов километров от планеты-гиганта. Данная встреча станет последним важным событием в путешествии объекта по Солнечной системе, после чего она навсегда исчезнет из поля зрения земных телескопов.

Уникальная траектория

Расстояние в 53 миллиона километров составляет 0,357 астрономической единицы и считается по космическим меркам крайне близким пролетом.

Это примерно в полтора раза дальше, чем расстояние от Земли до Солнца. Однако с учетом масштабов Солнечной системы комета пройдет буквально по касательной к орбите газового гиганта.

Особенность 3I/ATLAS заключается в том, что ее орбита почти идеально лежит в плоскости эклиптики — той самой плоскости, в которой вращаются все планеты. Благодаря этому объект уже успел посетить окрестности Марса, Венеры, Меркурия, Земли, а теперь приближается к Юпитеру.

Астрономы оценивают вероятность такого идеального выравнивания в 5–10%, а шансы на столь близкий пролет мимо Юпитера и вовсе составляют меньше 2%. Ученые признают, что повтор подобного сценария в обозримом будущем практически невозможен.

Сценарии развития событий

Расстояние сближения критически близко к границам сферы Хилла Юпитера. Эта область радиусом 0,355 астрономической единицы, где гравитация планеты становится сильнее солнечной. Объект окажется на пороге зоны доминирования Юпитера, и избежать мощного гравитационного воздействия ему не удастся.

Ранее индийские физики восстановили маршрут небесного тела с помощью компьютерного моделирования, выделив три возможных варианта дальнейшей судьбы 3I/ATLAS. Первый сценарий предполагает физическое разрушение объекта. Второй вариант исключает гибель кометы, но предполагает резкое изменение траектории. Согласно расчетам специалистов, гравитационный маневр выбросит 3I/ATLAS за пределы Солнечной системы в сторону созвездия Близнецов, и к Земле объект больше никогда не вернется.

Теории заговора

Необычное поведение объекта, особенно его идеальная траектория, словно специально выстроенная для посещения всех планет по очереди, неизбежно порождает теории об искусственном происхождении.

В Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) к таким гипотезам относятся с иронией. Ученые отмечают, что если бы внеземная цивилизация захотела замаскировать зонд под комету, у нее бы это получилось. Формально объект остается кометой, никаких признаков искусственного происхождения не зафиксировано.

Однако пространство для фантазий остается. Третий сценарий был предложен гарвардским астрофизиком Ави Лебом основан на версии инопланетного аппарата. В этом случае недавнее изменение траектории могло быть маневром для торможения и выхода на орбиту Юпитера. Объект мог бы стать 96-м искусственным спутником планеты.