Наталья Зубкова вошла в число участников Мастерской новых медиа

Генеральный директор «ООО-47-МЕДИА» Наталья Зубкова из Ленинградской области стала участницей первого в 2026 году образовательного потока «Медиакоммуникации» от «Мастерской новых медиа».

Среди участников потока — военкоры, журналисты, продюсеры и контент-мейкеры. Программа включает три модуля по шесть дней. Обучение пройдет на площадках Общероссийского народного фронта, ВГТРК и в кампусе «Сенеж». Участники будут работать над личным брендом, патриотическими проектами и креативным мышлением. Запланированы хакатоны с реальными кейсами от крупных заказчиков.

Мастерами потока стали телеведущая Ольга Скабеева, редакционный директор News Media Арам Габрелянов и медиатехнолог Кристина Потупчик. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец подчеркнула важность формирования сообщества профессионалов, способных защищать информационный суверенитет.

Так, например, компания «ООО-47-МЕДИА» развивает на портале AllNW.ru проект под названием «Мост Возможностей: Ветераны СВО и Бизнес». Его цель — создать платформу для взаимодействия между ветеранами СВО, которые возвращаются к гражданской жизни, и представителями регионального бизнеса.

Выпускники образовательного потока пополнят профессиональное сообщество «Мастерской новых медиа», которое насчитывает свыше 1,4 тысячи человек из 15 стран.