Замедление домашнего интернета не затронет обычных пользователей

Интернет-провайдер «Дом.ру» начал ограничивать скорость домашнего интернета для абонентов, потребляющих свыше трех терабайт трафика в месяц. Пилотный проект запущен в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Он коснется примерно 267 клиентов, использующих сеть для бизнеса по обычным тарифам.

Принцип «честного использования»

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что ограничение скорости домашнего интернета при сверхпотреблении трафика не отразится на обычных пользователях.

Муртазин пояснил, что операторы, предлагая безлимитный интернет, оценивают порог трафика по принципу «честного использования». Около 80% абонентов тратят примерно одинаковый объем данных, 19,9% — до 1,5 терабайта в месяц. Порог в три терабайта установлен исходя из физических возможностей сети.

Эксперт подчеркнул, что бизнес иногда выбирает тарифы для частных лиц из-за особенностей регулирования и требований к идентификации пользователей в публичных сетях. Владельцы интернет-сетей в кафе и других общественных местах обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона и нести ответственность за передаваемую информацию. Для юридических лиц эта ответственность отличается от физических.

Масштабы ограничений

В компании «Дом.ру» сообщили, что ограничения коснутся 267 клиентов в трех городах. Около 85% абонентов расходуют меньше 500 гигабайтов трафика в месяц, поэтому новые меры затронут меньше 1% клиентской базы. Один процент абонентов потребляет свыше 15% общего трафика сети. При превышении лимита в три терабайта скорость снижается до 50 Мбит/с. Это по мнению оператора, достаточно для основных интернет-сервисов, включая просмотр видео в HD-качестве. Сохранить высокую скорость можно за доплату 100 рублей за каждые 500 ГБ либо дождаться начала следующего месяца, когда ограничения снимут автоматически.

Реакция рынка и экспертов

ФАС проверит действия провайдера на обоснованность. Представители «Ростелекома» поддержали коллег и отметили, что аномальный трафик может влиять на всю сеть. Там предложили бизнес-клиентам подключать выделенные линии по тарифам B2B.

Часть экспертов назвали меры превентивными. Аналитики допускают, что другие операторы тоже могут ввести ограничения. Специалисты добавили, что три терабайта — это перебор для обычных людей, столько нужно для просмотра полутора тысяч часов фильмов.