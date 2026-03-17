Общество

Замедление домашнего интернета не затронет обычных пользователей

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Интернет-провайдер «Дом.ру» начал ограничивать скорость домашнего интернета для абонентов, потребляющих свыше трех терабайт трафика в месяц. Пилотный проект запущен в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Он коснется примерно 267 клиентов, использующих сеть для бизнеса по обычным тарифам.

Принцип «честного использования»

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что ограничение скорости домашнего интернета при сверхпотреблении трафика не отразится на обычных пользователях.

Замедление домашнего интернета не затронет обычных пользователей
Фото: abn.agency

Муртазин пояснил, что операторы, предлагая безлимитный интернет, оценивают порог трафика по принципу «честного использования». Около 80% абонентов тратят примерно одинаковый объем данных, 19,9% — до 1,5 терабайта в месяц. Порог в три терабайта установлен исходя из физических возможностей сети.

Эксперт подчеркнул, что бизнес иногда выбирает тарифы для частных лиц из-за особенностей регулирования и требований к идентификации пользователей в публичных сетях. Владельцы интернет-сетей в кафе и других общественных местах обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона и нести ответственность за передаваемую информацию. Для юридических лиц эта ответственность отличается от физических.

Масштабы ограничений

В компании «Дом.ру» сообщили, что ограничения коснутся 267 клиентов в трех городах. Около 85% абонентов расходуют меньше 500 гигабайтов трафика в месяц, поэтому новые меры затронут меньше 1% клиентской базы. Один процент абонентов потребляет свыше 15% общего трафика сети. При превышении лимита в три терабайта скорость снижается до 50 Мбит/с. Это по мнению оператора, достаточно для основных интернет-сервисов, включая просмотр видео в HD-качестве. Сохранить высокую скорость можно за доплату 100 рублей за каждые 500 ГБ либо дождаться начала следующего месяца, когда ограничения снимут автоматически.

Замедление домашнего интернета не затронет обычных пользователей
Фото: abn.agency

Реакция рынка и экспертов

ФАС проверит действия провайдера на обоснованность. Представители «Ростелекома» поддержали коллег и отметили, что аномальный трафик может влиять на всю сеть. Там предложили бизнес-клиентам подключать выделенные линии по тарифам B2B.

Часть экспертов назвали меры превентивными. Аналитики допускают, что другие операторы тоже могут ввести ограничения. Специалисты добавили, что три терабайта — это перебор для обычных людей, столько нужно для просмотра полутора тысяч часов фильмов.

Общество

После скандала с квартирой Долина подала новый иск на 176 млн рублей

Народная артистка Лариса Долина подала иск в Балашихинский городской суд к четверым фигурантам дела о мошенничестве. Певица требует взыскать с злоумышленников 176 миллионов рублей. Ответчики выполняли роль курьеров и дроперов в схеме хищения денег артистки.Квартирный вопросДело о квартире Ларисы Долиной получило новый поворот. Певица потеряла элитное жилье в центре Москвы за 124 миллиона рублей и теперь требует компенсацию с прямых участников аферы.По версии следствия, злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили артистку продать жилье и передать вырученные средства. В итоге квартира была продана, деньги исчезли, а Долина осталась с видеообращением, где назвала действия мошенников изощренными и спланированными.Сумма нового иска превышает стоимость проданной недвижимости и составляет 176 миллионов рублей. Предположительно, в эту сумму включены не только прямые убытки, но и...
Читать далее
Наука

Ученые назвали точное время пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Юпитера

Межзвездная комета 3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Юпитера 16 марта в 15:20 по московскому времени. Инопланетный объект окажется на расстоянии 53,6 миллиона километров от газового гиганта.Точное время и расстояние сближенияСогласно расчетам космических агентств, прохождение небесного тела на минимальном расстоянии от Юпитера произойдет в понедельник в 15.20 по московскому времени. Комета подошла к газовому гиганту на 53,6 миллиона километров.По земным меркам это серьезная дистанция, однако в масштабах Солнечной системы такое сближение ученые называют исключительно близким. Точка рандеву почти идеально совпала с границей сферы Хилла, где гравитация Юпитера доминирует над солнечной. Скорость небесного тела на данный момент превышает 65 километров в секунду.Будущие перспективыИсследователи подчеркивают невозможность перехвата объекта с подобными характеристиками при нынешнем уровне развития технологий. Ученые полагают при этом что...
Читать далее

Интересное

