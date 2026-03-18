Комета 3I/ATLAS принесла весточку из молодой Вселенной

В конце 2025 года астрономы получили уникальную возможность детально изучить вещество, прибывшее из-за пределов Солнечной системы.

Два крупнейших инструмента — космический телескоп «Джеймс Уэбб» и комплекс радиотелескопов ALMA в Чили — направили свои зеркала на межзвездную комету 3I/ATLAS. Результаты наблюдений, проведенных двумя независимыми группами исследователей, оказались сенсационными: химический состав небесной гостьи кардинально отличается от всего, что ученые видели в нашей планетной системе.

Третий межзвездный странник

По данным arxiv.org, 3I/ATLAS стала третьим зарегистрированным объектом, прилетевшим к нам из других звездных систем. Первый — 1I/Оумуамуа (2017 год) — не выделял газов, что сделало невозможным изучение его состава. Второй — 2I/Борисов (2019 год) — оказался кометой, но слишком тусклой для подробного анализа.

Третий, обнаруженный гавайской системой ATLAS в июле 2025 года, был ярким, активным и доступным для спектроскопии. Когда комета приблизилась к Солнцу, его тепло начало испарять поверхностные льды, и вокруг ядра образовалась газовая оболочка — кома. Именно по составу этого газа ученым впервые удалось детально восстановить химию далекого мира.

Тяжелая вода и древний углерод

Анализ спектров показал два ключевых отличия. Во-первых, содержание тяжелого водорода (дейтерия) в воде кометы оказалось колоссальным. Группа Мартина Кординера (NASA) измерила долю дейтерия по данным «Джеймса Уэбба» — 0,95%, что более чем в 30 раз превышает средний показатель для комет Солнечной системы (0,029%).

Группа Луиса Салазара Мансано (Мичиганский университет), работавшая с данными ALMA, получила нижний предел в 0,66%, что в 40 раз выше, чем в земных океанах. Высокое содержание дейтерия означает, что лед формировался при экстремально низких температурах (ниже -243°C), в среде, интенсивно облучаемой космическими лучами, и впоследствии никогда не нагревался.

Во-вторых, соотношение изотопов углерода (¹²C/¹³C) в молекулах CO и CO₂ оказалось аномально высоким: от 123 до 191. Для сравнения, в Солнечной системе этот показатель стабилен и составляет около 90. Углерод-13 — это «отходы» производства звезд средних масс: чем больше поколений звезд сменилось, тем выше его доля.

Высокое отношение ¹²C/¹³C говорит о том, что вещество кометы сформировалось, когда Галактика была еще очень молодой и не успела накопить тяжелый углерод. По оценкам моделей, это произошло 10-12 миллиардов лет назад — через 1,5-3,5 миллиарда лет после рождения Млечного Пути. Солнечная система, для сравнения, образовалась лишь 4,6 миллиарда лет назад.

«Два измерения — по дейтерию и по углероду — указывают на один и тот же сценарий: комета сформировалась в молодой Галактике, в зоне активного звездообразования, при низких температурах», — резюмируют исследователи.

Более того, оба эффекта усиливали друг друга: мощные потоки космических лучей от короткоживущих массивных звезд ускоряли встраивание дейтерия в лед, а дефицит угарного газа (CO) в древних облаках дополнительно повышал D/H.

Отметим, что 3I/ATLAS уже покидает Солнечную систему по своей незамкнутой траектории и никогда не вернется. Но собранные спектры будут изучаться еще годы. Ученым предстоит извлечь из них изотопные отношения азота, полный перечень органических молекул и структуру газовыделения.

Всего три межзвездных объекта за восемь лет — и каждый уникален. С вводом в строй новых обсерваторий, таких как Обсерватория Веры Рубин, астрономы ожидают открывать по одному-два таких гостей ежегодно. Тогда вместо изучения единичных случаев можно будет строить статистику: как устроено вещество планетных систем в разных уголках Галактики, в разные эпохи и при разных условиях.