Бизнес-омбудсмен Валерий Калугин вступился за частную собственность

С начала сентября регионы России получают расширенные полномочия по регулированию нестационарной торговли. В преддверии вступления в силу новых норм петербургские предприниматели выражают обеспокоенность, а городские власти пока хранят молчание о конкретных планах.

Бизнес-омбудсмен Петербурга Валерий Калугин выступил с жесткой позицией: по его мнению, частной собственностью должен распоряжаться владелец, а не чиновники. Он заявил, что необходимо сохранить конституционные преимущества частной собственности, и напомнил, что ранее бизнес предлагал упрощенный порядок включения объектов нестационарной торговли в схему размещения.

Городские власти пока ограничиваются общими заявлениями о необходимости наведения порядка и борьбы с нарушителями санитарных норм и правил благоустройства. Однако предприниматели опасаются новой волны сносов. Бизнес стремится сохранить статус-кво для объектов, прошедших все согласования ранее и не являющихся нарушителями, но это, по мнению представителей отрасли, должно быть учтено новыми правилами.

Ранее за круглым столом, организованным РБК и Группой компаний Vestr, участники пришли к выводу, что единственный выход – создание рабочей группы с участием Смольного, депутатов и предпринимателей. Генеральный директор ГК Vestr Виктор Саукин подчеркнул, что только так можно соблюсти баланс между порядком и правами владельцев земли. Он отметил необходимость четких правил, исключающих субъективный фактор, при этом для коммерческих участков должны действовать одни нормы, а для земель у жилых домов – другие, более жесткие.

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок на том же мероприятии выразил аналогичное мнение, разграничивая землю частного владельца, городскую территорию и участки у многоквартирных домов. Его коллега Дмитрий Павлов также категорически выступил против увеличения административных барьеров для малого бизнеса в нынешней сложной экономической ситуации.