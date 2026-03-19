Школьники из Петербурга будут ухаживать за мемориалом на проспекте Стачек 

Школьники взяли шефство над памятником Блокадному трамваю на проспекте Стачек в рамках Всероссийского конкурса «Движение первых».

Учащиеся школы № 493 выбрали памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек в качестве объекта для долгосрочной социально значимой деятельности. Инициатива будет реализована в рамках Всероссийского конкурса первичных отделений «Движение первых».

Мемориал расположен в Ленинградском сквере, где установлен памятник «Танк-победитель». Оба объекта были созданы на Кировском заводе.

Школьники назвали Блокадный трамвай живым свидетелем мужества ленинградцев и работников трамвайного хозяйства. Трамвайный парк № 8 СПб ГУП «Горэлектротранс» заключил со школой соглашение о сотрудничестве.

В годовщину возобновления движения трамваев в блокадном Ленинграде кадеты школы заступят в почетный караул у мемориала. Кроме того, учащиеся намерены создать документальный видеоролик, посвященный истории памятника, и организовать экскурсию в трамвайный парк. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Напомним, что 17 февраля в Северной столице состоялось четвертое судебное заседание по делу об осквернении памятника Блокадному трамваю. Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин назвал произошедшее шоком для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Руководитель ведомства подчеркнул, что ссылки на незнание или попытки загладить вину не могут служить оправданием факта поругания памяти.

