Часть россиян могут получить пенсионные накопления единовременно

Некоторые категории россиян имеют право на единовременное получение пенсионных накоплений.

Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

В первую очередь это граждане моложе 1967 года рождения, за которых работодатели делали отчисления в накопительную часть в размере 6 процентов до введения моратория в 2014 году. Кроме того, накопления формировались у мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения: с 2002 по 2004 год за них платили 2 процента на накопительную часть. После заморозки системы пополнять счет можно было только добровольно, например, за счет средств материнского капитала.

Финансист пояснила, что граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет — женщины, в 60 лет — мужчины. Такое право есть и у тех, кому положена досрочная страховая пенсия.

Форма выплаты зависит от размера накоплений. Единовременно всю сумму могут получить те, чьи накопления не превышают десять процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера. Если денег на счете больше, выплата будет ежемесячной пожизненной. Для ее получения необходимо подать заявление в негосударственный пенсионный фонд или Социальный фонд России в зависимости от того, где хранились накопления.