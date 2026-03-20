Часть россиян могут получить пенсионные накопления единовременно

Михаил Яковлев
Некоторые категории россиян имеют право на единовременное получение пенсионных накоплений.

Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

В первую очередь это граждане моложе 1967 года рождения, за которых работодатели делали отчисления в накопительную часть в размере 6 процентов до введения моратория в 2014 году. Кроме того, накопления формировались у мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения: с 2002 по 2004 год за них платили 2 процента на накопительную часть. После заморозки системы пополнять счет можно было только добровольно, например, за счет средств материнского капитала.

Финансист пояснила, что граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет — женщины, в 60 лет — мужчины. Такое право есть и у тех, кому положена досрочная страховая пенсия.

Форма выплаты зависит от размера накоплений. Единовременно всю сумму могут получить те, чьи накопления не превышают десять процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера. Если денег на счете больше, выплата будет ежемесячной пожизненной. Для ее получения необходимо подать заявление в негосударственный пенсионный фонд или Социальный фонд России в зависимости от того, где хранились накопления.

Читайте также

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS могла оставить зонд-ретранслятор в горах Алтая

Инопланетный гость 3I/ATLAS мог оставить зонд-ретранслятор в горах Алтая. Устройство передало сигнал от внеземной цивилизации, предупреждающей об угрозе черной дыры.Загадочный объект 3I/ATLAS продолжает вызывать споры в научном сообществе. Кандидат технических наук Владимир Коваленко в беседе с rostov.aif.ru выдвинул гипотезу о природе и целях кометы.По словам ученого, объект мог оставить модуль-посланник на орбите Юпитера, который затем выбросил на Землю зонд-ретранслятор. Тот передал сообщение в центр дальней космической связи. Коваленко утверждает, что всю прошедшую неделю происходил обмен информацией, а дешифровка данных указывает на сигналы от развитой цивилизации из созвездия Центавра. Расстояние до нее свет преодолевает за четыре года, но инопланетяне могут использовать гиперпространство и добираться за несколько месяцев.Зонд мог приземлился в горах Алтая, добавил Коваленко. По мнению исследователя, тысячи лет назад у...
Читать далее
Общество

Ларису Долину обвинили в высокомерии после скандала с концертом

Продюсер Павел Рудченко заявил, что репутация Ларисы Долиной испорчена окончательно и артистке теперь придется ориентироваться на небольшие клубные площадки.  Рудченко в беседе с aif.ru прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Ларисы Долиной после ее выступления на фестивале «Триумф Джаза» в Петербурге. По его словам, артистка вышла к публике в тот момент, когда саксофонист Игорь Бутман общался со зрителями. После того как он попрощался с аудиторией и анонсировал появление певицы, зал покинули около пятидесяти человек.  По мнению эксперта, подобные инциденты будут повторяться на концертах артистки. Он отметил, что репутация певицы испорчена окончательно и в ее большие сольные выступления он уже не верит. По его мнению, Долиной теперь придется выступать на локальных клубных площадках и небольших джазовых фестивалях.Продюсер добавил, что своими заявлениями в федеральных СМИ...
Читать далее

Новости дня

Общество

Умер легендарный актер Чак Норрис в возрасте 86 лет

Транспорт

Транспортники из Петербурга приняли участие в коллегии Минтранса

Новости

В Санкт-Петербурге обсудят будущее системы образования

Общество

Колесов сообщил петербуржцам о солнечных выходных без осадков

Деньги

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 15 процентов годовых

Транспорт

Глава Петроградского района Ваньчков открыл официальную страницу ВКонтакте

Транспорт

Петербуржцы могут узнавать об изменениях в работе транспорта с помощью чат-бота

Общество

В Петербурге скончалась телеведущая Галина Мшанская

Общество

Ларису Долину обвинили в высокомерии после скандала с концертом

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS могла оставить зонд-ретранслятор в горах Алтая

Общество

Концерт BTS в Сеуле принесет экономике Южной Кореи почти 1 млрд долларов

Новости

Эксперты обсудили ситуацию на рынке недвижимости в рамках «Доверия потребителя»

Общество

Автомобилисты в России стали чаще покупать пылесосы для машин в 2026 году

Общество

Петербуржцам рассказали о маршрутах до квартир поэтов в преддверии Дня поэзии

Общество

Петербург вошел в число регионов с наибольшим числом сбоев Телеграм

Общество

Автобусы и трамваи изменят маршрут из-за праздника мусульман в Петербурге

Общество

Ущерб от аферы с фиктивными дворниками в Петербурге превысил 5 миллионов

Транспорт

На новой ВСМ Москва — Петербург появятся 16 станций

Новости

Авито: почти треть петербургских водителей сталкивалась с поддельными запчастями

Общество

Пожилой петербуржец получил перелом после падения на Кронштадтской улице

Общество

Глава «Нетфликса» сообщила о продолжении сотрудничества с Гарри и Меган

Общество

Пользователи Интернета устали от сгенерированного контента нейросетей

Транспорт

Школьники из Петербурга будут ухаживать за мемориалом на проспекте Стачек 

Общество

Работающие родители с двумя детьми получат возврат НДФЛ

Общество

Врачи спасли хаски после ДТП в Петербурге 

Общество

Уход зрителей с выступления Долиной может быть связан с ее публичной позицией

Новости

Мойка78: Сбер зафиксировал рост сбережений жителей Северо-Запада на 40%

Общество

У сотрудника СПбГУ нашли инфекционное заболевание

