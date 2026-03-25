Темпы строительства ВСМ Москва — Петербург ускорят к новому сезону работ

Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом ускорится в ближайшие недели.

Решение об увеличении скорости строительства было принято на совещании, посвященном реализации инфраструктурного проекта. На сегодняшний день основные работы развернуты в Московской и Тверской областях, а именно на тестовом участке от Зеленограда до Твери. В этом месте планируют провести испытания нового высокоскоростного поезда.

На всем протяжении маршрута задействовано свыше 21 тысячи специалистов и больше десяти тысяч единиц техники. В ближайшее время количество рабочих и техники на стройплощадках увеличится для выполнения намеченных задач. На остальных участках трассы продолжается подготовка к строительным работам, сообщает Москва.ру.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отмечал, что ВСМ станет технологическим прорывом для России. За период строительства и первые 20 лет эксплуатации прирост валового регионального продукта Петербурга превысит два триллиона рублей, а налоговые поступления в бюджет города составят больше 250 миллиардов рублей. По словам Полякова, проект ВСМ остается одним из самых амбициозных в современной транспортной отрасли России.