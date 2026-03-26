Авито Работа: спрос на молодых специалистов вырос в сфере ЖКХ и добычи ресурсов

На рынке труда наблюдается устойчивый рост числа вакансий для кандидатов без опыта, особенно в сегментах организации мероприятий, жилищно-коммунального хозяйства и добывающей отрасли. Такие данные представили эксперты Авито Работы и Авито Подработки, проанализировав динамику за первый квартал 2026 года.

В пресс-службе Авито Работы сообщили, что количество резюме молодых специалистов (18–24 лет) увеличилось на 65% год к году, а наиболее востребованными у начинающих соискателей стали позиции монтажника, риелтора, грузчика, менеджера по работе с клиентами и повара. Лидером по приросту числа вакансий без требований к опыту стала сфера организации мероприятий (+170%), далее следуют ЖКХ и городская инфраструктура (+106%), а также добыча и переработка полезных ископаемых (+94%).

Высокие зарплатные предложения для входа в профессию зафиксированы у арматурщиков, водителей такси, авторазборщиков, автомехаников и мастеров по ремонту бытовой техники. «Активность молодых специалистов растет: в I квартале 2026 года количество резюме соискателей 18–24 лет на платформе увеличилось на 65% год к году, а средние зарплатные ожидания достигли 58 932 руб/мес (+16% к прошлому году).

Чаще всего молодые кандидаты размещают резюме на позиции монтажника (+187%), риелтора (+166%), грузчика (+160%), менеджера по работе с клиентами и повара (+150% и +131% соответственно)», — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.