Приставы помогли петербурженке получить 250 тысяч рублей за залитую квартиру

В Петроградском районе Санкт-Петербурга судебные приставы взыскали с управляющей компании 250 тысяч рублей в пользу местной жительницы. Компенсацию назначили за ущерб от залива квартиры из-за аварии на канализации.

Сотрудники ГУФССП установили, что в 2023 году из-за засора системы канализации и отсутствия заглушки на тройнике фановой трубы в трехкомнатной квартире женщины произошел залив. В результате аварии пострадала внутренняя отделка нескольких комнат.

Собственница обратилась в районный суд, который встал на ее сторону. Было решено, что ответственность за инцидент лежит на управляющей компании. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. В нее вошли стоимость ремонта и поврежденного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Исполнить судебное решение удалось благодаря мерам принудительного характера. Управляющая компания погасила задолженность после того, как судебный пристав вынес постановление о запрете на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением, права собственницы квартиры восстановлены.