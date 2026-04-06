За нападение на проводницу мужчина может получить десять лет заключения

Пассажиру, который вытолкнул проводницу из поезда Челябинск — Санкт-Петербург, грозит до десяти лет тюремного заключения.

Мужчине грозит минимум три года колонии общего режима. Такой прогноз возможен, если экспертиза подтвердит средний вред здоровью, мужчина признает вину и возместит ущерб. Об этом заявил юрист Михаил Пирогов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, условный срок маловероятен из-за тяжести травмы и циничности поступка. Проводница не ждала нападения со спины и не могла защититься. Если раскаяния не будет, а пострадавшая не простит, срок могут увеличить до четырех-пяти лет.

Если травму признают тяжким вредом здоровью, наказание вырастет до семи-девяти лет. При доказывании умысла на тяжкий вред из хулиганских побуждений срок может достичь десяти лет. Отягчающим обстоятельством также считается, что преступление совершено в транспорте. Кроме того, после того как мужчина вытолкнул женщину, он закрыл дверь тамбура и ушел, не проявив сожаления.

Эксперт добавил, что смягчить наказание могли бы явка с повинной, помощь следствию или примирение с пострадавшей. Однако при переломе позвоночника это вряд ли возможно.