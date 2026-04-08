МЧС предупредило петербуржцев о порывах штормового ветра в четверг

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о штормовом ветре девятого апреля. Спасатели рекомендовали соблюдать меры предосторожности на улице и при парковке автомобилей.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу распространила предупреждение об ухудшении погодных условий девятого апреля. По данным спасателей, в городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Жителям Северной столицы спасатели рекомендовали убрать хозяйственные вещи с балконов и со дворов, а также закрыть окна. Автомобилистам посоветовали поставить машины в гараж или парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По словам спасателей, на улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. В МЧС также предупредили об опасности деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.