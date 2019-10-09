Стало известно о катастрофических последствиях глобального потепления в России

В сентябре Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату спустя три года после его принятия. Фото: pixabay

В сентябре Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату спустя три года после его принятия. Фото: pixabay

На территории РФ температура приземного воздуха возрастает. За 10 лет ее скорость составила 0,43 градуса Цельсия. Показатель в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления.

Так, в период с 1976 года лед в Арктическом бассейне уменьшился почти на половину. Как сообщили в Росгидромете, изменения могут привести к повреждению трубопровода, дорог, электропередач, а также угрожает нефтегазовым проектам на российском Севере.

Сотрудники отметили, что больших проблем не возникнет, если на обслуживание объектов будут выделяться средства.

Кроме того, повышение температуры провоцирует уменьшение длительности жизни. Также может быть потеряна значительная часть урожая.

Ранее в GazetaSPb сообщали о причинах гибели человечества. Среди них рост температуры.