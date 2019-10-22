Нарколог назвал опасность безалкогольных напитков со вкусом виски

Нарколог назвал опасность безалкогольных напитков со вкусом виски
На российский рынок выходят безалкогольные джин и виски. Фото: pixabay.com

На российский рынок планируют вывести безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди. В чем их опасность, рассказал президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев.

Подобные напитки опасны для алкозависимых и закадированных людей, считает эксперт. Несмотря на то, что они кажутся более безобидными, чем алкогольные, употребление их увеличивает вероятность срыва.

«Существует ассоциативная память. Для зависимого человека с употреблением алкоголя связано множество атрибутов: место, вкусы, звуковые и зрительные ряды. Такие напитки будут напоминать и провоцировать употребление алкоголя», — отметил в разговоре с gazeta.spb.ru Руслан Исаев.

Вывести на рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди намерена Британская компания Freedrinks Ltd. Производитель нацелен на людей, ведущих здоровый образ жизни. На полках магазинов напитки появятся под брендом Zeo. Использовать их также планируют для приготовления коктейлей в барах.

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