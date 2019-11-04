Ева Польна прокомментировала состояние своей дочери

Девочка попала в больницу с приступом астмы. Сейчас ее состояние стабилизировалось.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Обо всем сообщает «СтарХит», цитируя слова певицы Евы Польны. Она наконец рассказала, в каком состоянии находится ее 14-летняя дочь Эвелина. Звезда написала, что девочка в больнице под контролем врачей, а также подчеркнула – есть моменты, требующие максимальной тишины.

Напоминаем, что СМИ опубликовали новость о плохом самочувствии дочери Евы Польны. Журналисты писали, что у девочки из-за астмы было критическое положение п почти сутки медики боролись за ее жизнь. Сейчас, видимо, все хорошо и переживать не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друзья Анастасии Заворотнюк рассказали об улучшении ее состояния. Один из друзей артистки рассказал, что сейчас она проходит курс реабилитации. Для скорейшего восстановления она начала плавать в бассейне, добавил он.