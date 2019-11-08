МВД хочет ввести наказание за пропаганду наркотиков в Сети

МВД хочет ввести наказание за пропаганду наркотиков в Сети
Условием для наказания может быть склонение к употреблению наркотиков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

МВД объявило, что начало разрабатывать законопроект об особой ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Условием для наказания может быть склонение к употреблению наркотиков, а также пропаганда запрещенных наркотических, психотропных и аналоговых веществ через интернет-ресурсы, сообщается на федеральном портале нормативных актов.

Планируется, что закон вступит в силу в декабре 2020 года.

Сейчас в российских законах не прописана уголовная ответственность за пропаганду запрещенных веществ в Сети. В целом этот вопрос регулируется ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков). В УК есть более строгая ст. 230 (склонение к потреблению наркотических средств).

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин поручил разработать поправки в законодательство, которые вводили бы уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге депутатов заинтересовали канализационные сети высших учебных заведений. Пробы сточных вод предлагают исследовать на наличие следов наркотиков.

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МВД хочет ввести наказание за пропаганду наркотиков в Сети
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