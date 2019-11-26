В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений

В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.

При этом пользователь сам сможет выбрать «продолжительность жизни» своего сообщения — час, день, неделя, месяц и год, сообщает портал WABetaInfo.

На данный момент новая функция проходит тестирование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что , в мае Дуров сообщил, что новость об уязвимости WhatsApp с голосовыми сообщениями не удивила его, так как у мессенджера имеется множество уязвимостей, к тому же он не защищен от хакерских атак. По мнению Дурова, WhatsApp вместе с его материнской компанией Facebook намеренно оставляют уязвимости в приложении в связи с требованиями американских спецслужб.