Россияне сказали, какую минимальную зарплату считают справедливой

Большая часть опрошенных заверили, что сталкиваются с неравенством в связи с разницей в доходах.

Об этом стало известно 10 декабря. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на специалистов Общественной палаты России. Они опросили россиян и выяснили, какую минимальную зарплату они считают справедливой. Большая часть назвали сумму 50 тысяч рублей, некоторые согласны получать больше 40 тысяч, другие не против иметь хотя бы 30-40 тысяч гарантированного дохода. Только 10% россиян заявили, минимальная зарплата – это 21-30 тысяч рублей.

Большинство россиян подчеркнули, что чувствуют, что получают недостаточно и это является причиной неравенства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, сколько россиян получают серую зарплату. Общее количество неформально занятых оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте старше 15 лет.