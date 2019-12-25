Полет из Пулково в Череповец отложили на 10,5 часов

Самолет должен был оторваться от земли в 10 часов вечера еще во вторник.

Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта «Пулково». Рейс Рейс D2 022 «Санкт-Петербург–Череповец» авиакомпании «Северсталь» задержали на 10,5 часов – вместо того, чтобы вылететь в 10 часов вечера 24 декабря, самолет улетит в 8:30 сегодня, 25 декабря. Пассажиры возмущаются по этому поводу в социальных сетях, но поделать ничего нельзя – виной всему стала неподходящая для полета условия, передает 78.ru.

Напоминаем, что утром в Петербургу температура составляет плюс три градуса, ветер дует со скоростью один метр в секунду, так что борту не должно ничего помешать улететь на этот раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Киргизии не смог вылететь домой на президентском самолете. Отметим, что Жээнбеков летает на ТУ-154 1993 года, что неоднократно вызывало возмущение в правительстве Республики.