К началу нерабочей недели в Петербург придет похолодание

А в воскресенье, 29 марта, пройдет снег.

Весна временно решила прекратить свое шествие по Северной столице, чтобы горожанам не так было обидно сидеть на карантине.

Сегодня, 29 марта, в Северной столице пройдет небольшой мокрый снег. Максимальное значение столбика термометра составит +3 градуса. Ветер будет северный, умеренный: 2-7 м/с. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет немного повышаться.

Новая неделя начнется с еще большего похолодания. Температура воздуха ночью, 30 марта, составит -4..-6 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от 0 до +2. Ветер ночью будет слабый, а днем умеренный, спокойный. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет находиться в нормальных значениях. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но расстраиваться не стоит. В течение недели температура снова будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны.