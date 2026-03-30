Первый пуск фонтанов в Петергофе состоится в конце апреля

Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» начнется 25 апреля. Традиционный Весенний праздник фонтанов запланирован на 16 мая.

Генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков сообщил, что первый пуск фонтанов в 2026 году назначен на 25 апреля. С этого дня все фонтаны Нижнего парка и Верхнего сада будут работать ежедневно до октября.

Ковриков беседе с ТАСС добавил, что Весенний праздник фонтанов пройдет 16 мая. Тему праздника планируют объявить позднее.

В 2025 году праздник был посвящен скульптурной группе «Самсон, разрывающий пасть льва». Темой стали ее создание, утрата в годы Великой Отечественной и история возрождения.

Напомним, что музей-заповедник «Петергоф» является одним из самых популярных туристических объектов России. В 2025 году его посетили больше пяти миллионов человек.