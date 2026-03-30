Первый пуск фонтанов в Петергофе состоится в конце апреля

Александра Лошенкова
Фото: Мойка78

Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» начнется 25 апреля. Традиционный Весенний праздник фонтанов запланирован на 16 мая.

Генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков сообщил, что первый пуск фонтанов в 2026 году назначен на 25 апреля. С этого дня все фонтаны Нижнего парка и Верхнего сада будут работать ежедневно до октября.

Ковриков беседе с ТАСС добавил, что Весенний праздник фонтанов пройдет 16 мая. Тему праздника планируют объявить позднее.

В 2025 году праздник был посвящен скульптурной группе «Самсон, разрывающий пасть льва». Темой стали ее создание, утрата в годы Великой Отечественной и история возрождения.

Напомним, что музей-заповедник «Петергоф» является одним из самых популярных туристических объектов России. В 2025 году его посетили больше пяти миллионов человек.

Общество

За несколько часов до концерта Долиной не продали половину билетов

Одна из зрителей московского концерта Ларисы Долиной рассказала, что за несколько часов до выступления певицы не было продано половины билетов, однако к началу концерта зал оказался полным.На выступление певицы 26 марта в московском баре за несколько часов до начала не было продано половины билетов, но к выходу артистки на сцену зал оказался полным. Об этом рассказала одна из посетителей мероприятия в беседе с «Газетой.Ru».Из-за скандала вокруг Долиной ей было неуютно идти на концерт, однако выступление понравилось. Публика встречала певицу тепло, дарили много цветов.Ранее часть СМИ сообщили о низком спросе на выступление и дорогих билетах. Также появлялась информация о возможной отмене шоу из‑за плохих продаж.Напомним, что Лариса Долина попала в скандал в 2024 году. Именно тогда артистка стала жертвой мошенников...
Читать далее
Новости дня

Транспорт

Завод в Шушарах готовится к выпуску отечественных машин

Общество

В Соцфонде рассказали о контроле за автоматическим перерасчетом пенсий

Общество

За несколько часов до концерта Долиной не продали половину билетов

Общество

Песков подтвердил выступление Путина на ПМЭФ в 2026 году

Общество

В Петербурге утверждены новые стандарты парковок для новостроек

Общество

Специалисты объяснили необходимость вызова мастера для кондиционеров после зимы

Общество

В Петербурге судебные приставы передали на нужды СВО 11 конфискованных авто

Общество

Екатерина Андреева в 60 лет «превратилась в морскую царевну»

Общество

В Петроградском районе найдены недостатки в содержании элементов благоустройства

Происшествия

Что известно о ДТП с участием актрисы Татьяны Васильевой

Наука

Ученым впервые удалось рассмотреть торможение и разворот кометы

Общество

Первоапрельская шутка в рабочем чате может стать поводом для увольнения

Общество

В России могут законодательно закрепить меры поддержки паломничества

Новости

Добро пожаловать в Art Аttractions

Общество

Архив СПбГУП: уникальные культурные сокровища на грани уничтожения?

Транспорт

В Петербурге разрабатывают реформу водного транспорта

Наука

Ученые выясняют причины нахождения «термоядерного топлива» в составе 3I/ATLAS

Общество

На Петербург надвигается смог: специалисты дали рекомендации по безопасности

Транспорт

Интеллектуальная игра объединила девять команд «Пассажиравтотранса»

Общество

МЧС предупредили жителей Петербурга о возможном загрязнении воздуха

Общество

Полицейские задержали вице-мэра Сочи и двух директоров департаментов

Транспорт

В Петроградском районе обсудили вопросы защиты прав детей

Новости

Авито: реклама в интернете помогает петербуржцам выбирать косметику

Общество

С апреля пенсии россиян проиндексируют почти на 7 процентов

Транспорт

Петербуржцам напомнили о правилах безопасности на дорогах перед каникулами

Общество

Лариса Долина отказалась спускаться к фанатке на инвалидной коляске

Наука

Ученые нашли источник магнитных бурь под поверхностью Солнца

Общество

В Петербурге задержали администраторов узла связи мошеннических колл-центров

