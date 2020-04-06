В Петербурге мошенничество работодателей оставило сотрудников компании без зарплат

В Петербурге мошенничество работодателей оставило сотрудников компании без зарплат
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Бывшее руководство организации своими незаконными действиями лишило ее финансовой стабильности.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Группа граждан обратились в правоохранительные органы, пожаловавшись на невыплату зарплат. После того, как была проведена проверка непубличного акционерного общества, выяснилось, что бывшее руководство могло заниматься мошенничеством. По предварительным данным, работодатели незаконно перечисляли деньги на счета подконтрольных юридических лиц, в результате чего компания лишилась восьми миллионов рублей. Это, считают в прокуратуре, привело к неустойчивому финансовому положению общества, и как следствие – к невыплатам зарплат.

Возбуждено уголовное дело из-за мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана на фоне коронавируса.

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