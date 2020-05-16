Петербуржцев ожидает дождь в субботу

В субботу, 16 мая, в Петербурге ожидаются облачная погода. Во второй половине дня пройдет дождь.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер юго-западного и южного направления будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления в городе не ожидаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.