Петербуржцев ожидает дождь в субботу

Петербуржцев ожидает дождь в субботу
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 16 мая, в Петербурге ожидаются облачная погода. Во второй половине дня пройдет дождь.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер юго-западного и южного направления будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления в городе не ожидаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дождь погода прогноз
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
В Германии выявили 620 новых случаев коронавируса
В Южной Корее зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом
Названы первые симптомы тяжелой формы коронавируса
В Китае за сутки зафиксирован 21 случай коронавируса
Петербуржцев ожидает дождь в субботу
Овечкин рассказал, когда может возобновиться сезон НХЛ
В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 45 тысяч человек