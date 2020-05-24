Пригожин заявил, что артисты голодают из-за коронавируса

Слова продюсера вызвали возмущение у россиян.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением о влиянии пандемии на жизнь российских артистов в своем Instagram-аккаунте. Он считает, что особенно тяжело приходится молодым звездам, у которых сейчас нет средств к существованию и нет возможности заработать. Жалость Пригожина к знаменитостям вызвала недоумение у россиян. Они убеждены, что голодают обычные люди, но никак не звезды.

«Совсем мало времени прошло, а вы бедствуете, жаль вас, хоть бы уж молчали»,

— пишет один из пользователей.

Многие напомнили, в каких шикарных условиях живет сам Пригожин и его супруга, а также обучение их детей за границей. Продюсера, к слову, поддержали некоторые артисты, но далеко не начинающие. Среди них – Алсу и Рудковская.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Иосиф Пригожин признался, что ему стыдно перед супругой.