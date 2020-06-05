Петербуржцев в пятницу ожидают кратковременные дожди с грозой

В пятницу, 5 июня, жителей Петербурга ожидают кратковременные дожди и местами грозы. Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Синоптик рассказал, что на погоду повлияет периферия циклона. При этом воздух прогреется до плюс 19 градусов тепла, в Ленобласти температура воздуха будет варьироваться от 15 до 20 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный. Его порывы составят от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.