Аномальное тепло и дожди ожидаются в Петербурге в воскресенье

В воскресенье, 7 июня, антициклон принесет в Петербург аномальное тепло и дожди.

Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Во второй половине дня местами пройдут небольшие и кратковременные дожди. По словам синоптика, температурный фон подрастет до рекордных для этого лета показателей.

Воздух прогреется до плюс 24 градусов. Ветер будет дуть юго-западный. Его порывы составят от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.