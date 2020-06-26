Петербург готовится ко второй волне коронавируса

Петербург готовится ко второй волне коронавируса
По словам Александра Беглова, эпидемию коронавируса петербургские врачи встретили единым фронтом, не жалея ни сил, ни собственного здоровья. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге идет подготовка к возможной второй волне пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

В эфире телеканала «78» он рассказал, что власти обсуждают с ученым, как быть при возможной новой волне инфекции. Он также отметил важность соблюдения правил безопасности каждым. Губернатор отметил, что город могут посетить туристы, а осенью школьники вернутся к занятиям, кто-то отправится в отпуск. Все это, по его словам, может осложнить эпидемиологическую обстановку. Поэтому поставлена задача готовить не временные объекты, а полноценные стационары.

Беглов также отметил, что усилено финансирование Колпинской больницы для создания стационарных коек, а в Госпитале ветеранов войн начнется строительство нового корпуса.

По последним данным, в Петербурге число зараженных достигло 23 071 человека, вылечился 15 100 пациентов, умер 961 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.

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