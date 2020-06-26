Петербург готовится ко второй волне коронавируса

По словам Александра Беглова, эпидемию коронавируса петербургские врачи встретили единым фронтом, не жалея ни сил, ни собственного здоровья. Фото: gov.spb.ru

По словам Александра Беглова, эпидемию коронавируса петербургские врачи встретили единым фронтом, не жалея ни сил, ни собственного здоровья. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге идет подготовка к возможной второй волне пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

В эфире телеканала «78» он рассказал, что власти обсуждают с ученым, как быть при возможной новой волне инфекции. Он также отметил важность соблюдения правил безопасности каждым. Губернатор отметил, что город могут посетить туристы, а осенью школьники вернутся к занятиям, кто-то отправится в отпуск. Все это, по его словам, может осложнить эпидемиологическую обстановку. Поэтому поставлена задача готовить не временные объекты, а полноценные стационары.

Беглов также отметил, что усилено финансирование Колпинской больницы для создания стационарных коек, а в Госпитале ветеранов войн начнется строительство нового корпуса.

По последним данным, в Петербурге число зараженных достигло 23 071 человека, вылечился 15 100 пациентов, умер 961 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.