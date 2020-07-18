В Петергофе огромные очереди к фонтанам

В Петергофе огромные очереди к фонтанам
Сегодня горожан радует погода и возможность погулять. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Туристы соскучились по музею и решили провести солнечный день в красивом месте.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горожане, которые отправились в эту субботу в музей-заповедник «Петергоф», поделились фотографиями с места событий – на них видно, что выстроилась огромная очередь к фонтанам. Все воспользовались прекрасной погодой и отправились на прогулку, но приходится долго ждать. Некоторые туристы пришли с маленькими детьми.

В последнее время в Санкт-Петербурге начали открываться музеи – они были закрыты на протяжении четырех месяцев в связи с пандемией коронавируса. По походам в культурные места соскучились не только гости Северной столицы, но и сами петербуржцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в открывшейся IKEA выстроилась огромная очередь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
очередь петергоф фонтан


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге становится меньше долгостроев
Погибшая фигуристка лечилась от эпилепсии
Эксперты назвали опаснейший овощ при артрите
В Петергофе огромные очереди к фонтанам
«Спартак» прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
Подруга Ивана Телегина обвинила Пелагею в изменах
В Петербурге из-за коронавируса скончались 27 человек
Мясников заявил, что некоторым полезно пить много кофе