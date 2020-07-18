В Петергофе огромные очереди к фонтанам

Туристы соскучились по музею и решили провести солнечный день в красивом месте.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горожане, которые отправились в эту субботу в музей-заповедник «Петергоф», поделились фотографиями с места событий – на них видно, что выстроилась огромная очередь к фонтанам. Все воспользовались прекрасной погодой и отправились на прогулку, но приходится долго ждать. Некоторые туристы пришли с маленькими детьми.

В последнее время в Санкт-Петербурге начали открываться музеи – они были закрыты на протяжении четырех месяцев в связи с пандемией коронавируса. По походам в культурные места соскучились не только гости Северной столицы, но и сами петербуржцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в открывшейся IKEA выстроилась огромная очередь.