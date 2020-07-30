В Петербурге в четверг вновь прольются дожди

Установившаяся погода не очень располагает к прогулкам, зато в дождь можно остаться дома и пить горячий какао.

Сегодня, 30 июля, в Северной столице снова не обойдется без осадков. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Погода установится облачная, однако изредка свои лучи продемонстрирует солнце. Ситуация несколько ухудшится ко второй половине дня — дожди превратятся в ливни, а в городе местами пройдут грозы, во время которых возможны усиления ветра. Сам ветер подует юго-западный и западный. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура днем будет колебаться в пределах значений от +18 до +20. Атмосферное давление начнет понижаться.

Второй месяц лета заканчивается достаточно неприятной погодой. В пятницу, 31 июля также ожидается дождь. С осадков начнется и август. Остается надеяться, что погода еще порадует петербуржцев своим теплом и ясным небом перед началом осени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе.