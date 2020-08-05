В Петербурге в обычном режиме заработают четыре больницы

Окончательное решение примут как только улучшится эпидемиологическая обстановка.

В Санкт-Петербурге хотят перепрофилировать на обычный режим сразу четыре больницы. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он отметил, что ситуация в городе налаживается, а, значит, можно постепенно возвращаться к обычной жизни.

«Мы планируем в ближайшее время перепрофилировать Александровскую больницу, Госпиталь для ветеранов войн. Речь идет также о перепрофилировании 40-й больницы, 20-й больницы. Это будет возможно, если будет снижение количества заболевших, уменьшение коэффициента распространения, уменьшение коэффициента летальности»,

– добавил Эргашев.

Напоминаем, что каждый день количество госпитализированных с коронавирусом снижается на 15%. За последние сутки в Санкт-Петербурге заболели 156 человек, всего зарегистрировано более 32,2 тысяч зараженных. Летальных исходов – 2102.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что властям Петербурга порекомендовали ослабить ограничения из-за коронавируса.